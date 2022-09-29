С 16 сентября Иран сотрясают протесты. Поводом для общественного возмущения стала новость о смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов за «неправильное ношение хиджаба» в Тегеране. В полицейском участке девушка впала в кому, а через три дня скончалась в больнице.

На днях по этому поводу высказался Сердар Азмун – нападающий «Байера» и главная звезда футбольной сборной Ирана.

Азмун разместил в соцсети сторис:

«По правилам национальной команды нам запрещается высказываться, пока не закончится сбор, но я больше не могу молчать.

Если за это меня исключат из сборной, эта жертва не стоит одного волоса с головы иранской женщины. Этот пост ни в коем случае не будет удален. Позор вам за то, как легко вы убиваете людей. Вперед, иранские женщины».

Вскоре из профиля нападающего пропали не только сторис, но и размещенные прежде фотографии.