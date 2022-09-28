Как сообщают СМИ Армении, «сопредседатель МГ ОБСЕ от Франции Брис Рокфей до конца недели посетит Баку, затем Ереван, чтобы оказывать поддержку и содействовать выработке согласованных решений по всем нерешенным вопросам».

Отмечается, что об этом сообщает МИД Франции.

Однако в Ноте МИД Франции г-н Рокфей не представлен как «сопредседатель МГ».

Более того, в Ноте про «МГ ОБСЕ» вообще ничего не говорится.

Отметим, что Азербайджан не принимает господина Рокфея в качестве «сопредседателя МГ».

Так что армянские СМИ могут выдавать желаемое за действительное, но реальность от этого не меняется. Даже на французском дипломатическом треке.

Отдел политики Minval.az