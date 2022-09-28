Президент РФ Владимир Путин ежедневно давит на Александра Лукашенко, чтобы он подключился к войне против Украины. Об этом говорится в интервью секретаря СНБО Украины Алексея Данилова «Настоящему времени».

По словам секретаря СНБО, Украине известно о регулярном давлении Путина на Лукашенко. Последняя встреча в Сочи была по этой теме.

«Но если со стороны Беларуси будут идти войска, как это было 24 февраля, они получат ответ, на который не рассчитывали», — заявил Данилов.

Однако секретарь СНБО не думает, что Лукашенко примет такое решение.