Совет безопасности Турции на сегодняшнем заседании осудил последние провокации Еревана.

«Осуждаем Армению за провокационные действия против Азербайджана, а ее руководству напоминаем о необходимости воспользоваться возможностью для мирного урегулирования и выполнить все обязательства по соглашению», — говорится в заявлении Совбеза.

Участники заседания выразили решительную поддержку Азербайджану. Было отмечено, что все государства региона должны способствовать мирному урегулированию ситуации.