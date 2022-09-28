Президент России Владимир Путин точно не применит против Украины стратегическое ядерное оружие. В случае использования тактического оружия РФ окажется в изоляции от цивилизованного мира.

Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов «Настоящему времени».

«Стратегическое ядерное оружие Путин точно использовать не будет. Даже если он использует тактическое ядерное оружие, это будет конец Российской Федерации», — сказал он.

Данилов отметил, что в случае применения тактического оружие сразу же начнется изоляция страны от цивилизованного мира. По его словами, будет анклав, с которым никто не будет желать иметь дело, в том числе и Китай.