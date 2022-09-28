В рамках официального визита в Грузию первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев 28 сентября посетил посольство Азербайджана. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Посол Фаиг Гулиев проинформировал начальника Генерального штаба Азербайджанской Армии о деятельности посольства, реализованных проектах и ​​проделанной работе.

Затем генерал-полковник Карим Велиев встретился с членами семей шехидов в Грузии в здании посольства.