Бывший министр национальной безопасности Нахчывана Вели Алескеров вышел на свободу.
На днях Верховный суд снизил срок наказания Алескерова до 6 лет 9 месяцев 20 дней. Посему было принято решение о немедленном освобождении, уточняет АПА.
Бывший министр национальной безопасности Нахчывана Вели Алескеров вышел на свободу.
На днях Верховный суд снизил срок наказания Алескерова до 6 лет 9 месяцев 20 дней. Посему было принято решение о немедленном освобождении, уточняет АПА.
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