Бывший министр национальной безопасности Нахчывана Вели Алескеров вышел на свободу.

На днях Верховный суд снизил срок наказания Алескерова до 6 лет 9 месяцев 20 дней. Посему было принято решение о немедленном освобождении, уточняет АПА.