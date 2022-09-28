Несмотря на соглашение о прекращении огня, 28 сентября около 18:00 подразделения ВС Армении открыли огонь по подразделениям Азербайджанской Армии, расположенным в направлении Алагеллер в Кельбаджарском районе. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана

В результате обстрела был ранен военнослужащий Азербайджанской Армии Искендеров Ниджат Хидаят оглы.

Нашему военнослужащему оказывается необходимая медицинская помощь.

Подразделениями Азербайджанской Армии, дислоцированными на указанном направлении, были предприняты адекватные ответные меры.

Вся ответственность за инцидент лежит на военно-политическом руководстве Армении, которое целенаправленно пытается накалить обстановку.