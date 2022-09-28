Война в Украине перейдет на завершающий этап после падения Луганска или Донецка. Это окончательно деморализует российскую сторону. Об этом заявил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он добавил, что после освобождения одного из этих городов война продлиться еще 3-3,5 месяца.

«Первая составляющая это количество техники военной, количество снарядов. Вторая составляющая, падение одного из двух городов — Луганска или Донецка. Это окончательно деморализует все, что есть у Российской Федерации с точки зрения того, что и так держится у них на соплях, все уже рухнет окончательно. После падения Луганска или Донецка пройдет 3-3,5 месяца и война окончательно закончится», — сказал Михаил Подоляк.

