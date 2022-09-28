Германия в ближайшее время планирует передать Украине системы противовоздушной обороны. Сколько придется ждать и почему, рассказала посол Германии Анка Фельдгузен в интервью «Европейской правде».

«Первая система, надеюсь, будет в октябре. И если сначала мы думали передать один комплекс IRIS-T, то потом решили добавить еще три, и их тоже сейчас производят. Я очень надеюсь, что вторая система будет до конца этого года, остальная – в начале следующего», – сказала она.

По словам посла, решение об этом точно принято и никакой политической задержки нет.

«Это наш вклад в вашу борьбу: мы имеем эти новейшие системы, являющиеся произведением инженерного искусства, и хотим, чтобы вы их получили. Но их производство медленное», – сказала она.

Посол также объяснила, что Германия не передает Украине существующие системы ПВО, потому что у Германии их нет. Поскольку вокруг Германии находятся страны – члены НАТО, то все противовоздушные системы находятся у них. Сам бундесвер не пользуется IRIS-T, отметила Фельдгузен.