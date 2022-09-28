Спецпосланник Франции по Южному Кавказу Брис Рокфей совершит визит в Азербайджан и Армению. Об этом говорится в сообщении МИД Франции.
Рокфей также побывает в Грузии, уточняет ведомство.
Спецпосланник Франции по Южному Кавказу Брис Рокфей совершит визит в Азербайджан и Армению. Об этом говорится в сообщении МИД Франции.
Рокфей также побывает в Грузии, уточняет ведомство.
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