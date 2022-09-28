Трудовая пенсия по возрасту лица, имеющего право на надбавку к трудовой пенсии за стаж, будет рассчитываться по новому порядку.

Это нашло отражение в предложенной поправке к закону «О трудовых пенсиях», которая обсуждалась на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике и была рекомендована на пленарном заседании парламента, пишет АПА.

Согласно предложенному изменению, количество месяцев ожидаемого срока выплаты пенсии при расчете страховой и накопительной части при перерасчете трудовой пенсии пенсионера по возрасту будет увеличено на количество месяцев между возрастом и пенсионным возрастом на дату перерасчета пенсии данного лица.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2023 года.