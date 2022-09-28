Органы безопасности Германии предполагают, что обе нитки газопровода «Северный поток — 1» и одна из двух ниток «Северного потока — 2» могут навсегда прийти в негодность после диверсии в Балтийском море. Об этом пишет газета Der Tagesspiegel со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Собеседники издания утверждают, что, если поврежденные нитки быстро не отремонтировать, то большое количество соленой воды может разрушить трубопроводы.

В Германии считают, что газопровод был разрушен в результате диверсии. По одной из версий, которую приводит Der Tagesspiegel, взрывчатку могли заложить водолазы на глубине 70-80 метров. Газета утверждает, что появляется все больше доказательств целенаправленных атак на трубопроводы. В подрыве подозревают Россию.