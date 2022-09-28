Глава самопровозглашенной «Луганской народной республики» Леонид Пасечник обратился к президенту РФ «с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении ЛНР в состав РФ на правах субъекта».

Об этом, сообщает ТАСС, Пасечник заявил в специально записанном телеобращении, в ходе которого, в частности, сказал, что в ЛНР «осознают историческую, культурную и духовную связь с многонациональным народом РФ».

С просьбой о «вхождении в состав России» к Путину обратился глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо, сообщает РИА Новости.

По неподтвержденным официально данным, президент РФ Владимир Путин может объявить о присоединении «ЛНР», «ДНР» и захваченных территорий Херсонской и Запорожской областей 30 сентября.