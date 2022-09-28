В Агентстве социальных услуг прокомментировали отказ Санана Ахмедова, брата шехида Сабухи Ахмедова, от предоставленной ему государством квартиры.
Как сообщили в Агентстве, по инициативе Министерства труда и социальной защиты населения к нему несколько раз обращались для предоставления жилья как льготному лицу, несколько раз говорили по телефону, объясняли законодательство:
«Санану объяснили, на кого в законодательстве распространяется статус семьи шехида, какая структура предоставляет этот статус, было рассказано о критериях обеспечения жильем выпускников интернатов из уязвимых групп.
Отмечается, что учреждение «Детские деревни – SOS» , где жил Санан, не имеет статуса учреждения для детей, лишенных родительской опеки.
Несмотря на это Санан Фуад оглу Ахмедов отказался от предоставления однокомнатной квартиры. Санан захотел, чтобы предоставили 2-комнатую квартиру. Его еще раз подробно проинформировали о требованиях законодательства».
Наши законы как дышло ,как захотел так и вышло .. поговорка такая .. в каждой статье лазейка для коррупции — «нельзя ,но если очень хочется , то можно» — то же поговорка … дайте пацану его квартиру .. дармоеды..
Возможно, когда отказался от дачи 6000 манатов взятки в Минобороны обещали 2-х комнатную квартиры.
Как вам не стыдно на весь Азербайджан такие новости тиражировать. Не захотел однокомнатную дайте двухкомнатную, зачем публично распространять такое. Типа вы хотите чего добиться: унизить семью шехида. Стыдно