В Агентстве социальных услуг прокомментировали отказ Санана Ахмедова, брата шехида Сабухи Ахмедова, от предоставленной ему государством квартиры.

Как сообщили в Агентстве, по инициативе Министерства труда и социальной защиты населения к нему несколько раз обращались для предоставления жилья как льготному лицу, несколько раз говорили по телефону, объясняли законодательство:

«Санану объяснили, на кого в законодательстве распространяется статус семьи шехида, какая структура предоставляет этот статус, было рассказано о критериях обеспечения жильем выпускников интернатов из уязвимых групп.

Отмечается, что учреждение «Детские деревни – SOS» , где жил Санан, не имеет статуса учреждения для детей, лишенных родительской опеки.

Несмотря на это Санан Фуад оглу Ахмедов отказался от предоставления однокомнатной квартиры. Санан захотел, чтобы предоставили 2-комнатую квартиру. Его еще раз подробно проинформировали о требованиях законодательства».