Российский пропагандист Владимир Соловьев раскритиковал российское военное командование.

«Каждый раз читаешь: там что-то украинцы отжали, здесь заходят… Нельзя уже наконец туда части направить, подразделения, сосредоточить огонь, средства воздушной разведки? Что происходит?», — возмутился Соловьев ситуацией вокруг Лимана, где идёт наступление ВСУ.

Он призвал дать лиманскому гарнизону пополнения, чтобы город не окружили.

«Мы что хотим, чтобы они сейчас вышли на границу Луганской области, а мы разведем руками и скажем: ну, окружили, мы должны были отойти? То есть это что, проспали, как в Харькове?», — заявил он.

«Хватит терять территории, хватит уже терять населенные пункты», — отметил он и призвал воевать «уже по-настоящему».