Внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности одной из войсковых частей военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны 28 сентября началась в Беларуси. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны республики.

«Сегодня в соответствии с планом подготовки ВВС и войск ПВО началась внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности войсковой части 06752 (50-я смешанная авиабаза — прим.), которая будет проходить в течение месяца», — говорится в сообщении.