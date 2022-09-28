Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительных работ, проводимых в новом жилом комплексе, возводимом в городе Шуша, в отеле и конференц-центре «Шуша», условиями, созданными в здании специального представительства президента Азербайджана в Шушинском районе, в комплексе имения Мехмандаровых, ремонтно-восстановительных работ в отеле и строительства здания полной средней школы номер 1 города Шуша.

Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Глава государства и первая леди были также проинформированы о предстоящих работах по капитальному ремонту в административном здании жилищно-коммунальных и ремонтных услуг Управления государственного заповедника города Шуша.