Турецкие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Aksungur («Аксунгур») задействованы при патрулировании акватории Эгейского моря.

За счет встроенного радара и продвинутой системы видеосъемки эти беспилотники расширяют операционные возможности турецкой армии, сообщает агентство «Анадолу».

БПЛА Aksungur разработки турецкой компании TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.) с момента поступления в инвентарь значительно облегчили задачи турецкой армии, предоставив дополнительные преимущества.

Ударные дроны турецкой разработки способны проводить в воздухе до 50 часов