Посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави заявил о готовности Тегерана стать площадкой для переговоров между Баку и Ереваном.

«Иран готов помочь своим северным соседям, то есть Азербайджану и Армении, в достижении прочного мира в рамках двусторонних и трехсторонних встреч и региональной инициативы «3+3» в Тегеране», — заявил он на встрече с помощником первого вице-президента Азербайджана Эльчином Амирбековым во вторник.

Стороны обсудили последние события в двусторонних отношениях, ситуацию на Кавказе и «принципиальную позицию Ирана по вопросам, связанным с регионом».

Мусави подтвердил позицию Ирана в отношении неизменности международно признанных границ и заявил, что «не должно быть никаких геополитических изменений, несовместимых с жизненно важными и долгосрочными интересами Ирана в регионе».