Движение »Талибан» подписало предварительное соглашение с Россией о поставках бензина, дизельного топлива, газа и пшеницы в Афганистан, сообщает Reuters., ссылаясь на заявление исполняющего обязанности министра промышленности и торговли страны Хаджи Нуриддина Азизи.

По словам Азизи, его ведомство активно работает над диверсификацией импортных поставок, в то время как Россия предложила администрации талибов скидку на сырье. Чиновник уточнил, что Россия в рамках сделки поставит в Афганистан около одного миллиона тонн бензина, один миллион тонн дизельного топлива, 500 тыс. т сжиженного нефтяного газа и два миллиона тонн пшеницы.

Reuters обращает внимание, что это соглашение стало первой крупной международной экономической сделкой, которую талибы заключили после захвата власти в августе 2021 года.