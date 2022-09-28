Со следующего года в Азербайджане будут повышены все виды пенсий.

Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Согласно проекту изменений в закон “О трудовых пенсиях”, подготовленному министерством, с 1 января 2023 года будет применяться механизм индексации и повышения всех видов пенсий.

С учетом дополнительной помощи в размере 10% трудовым пенсионерам, получающим надбавки за выслугу лет, а также 200 манатов материальной помощи, выплачиваемой в течение года прочим пенсионерам, итоговые суммы пенсий будут проиндексированы в соответствии с ежегодным темпом роста среднемесячной заработной платы.