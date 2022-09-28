Мы благодарим США за организацию этой встречи и их усилия по обеспечению устойчивого мира в регионе.

Об этом сказал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в заявлении для прессы после встречи, состоявшееся по инициативе советника президента США по национальной безопасности Джека Салливана с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном 27 сентября в Вашингтоне, в Белом доме, передает АПА.

Он отметил, что об итогах встречи было сообщено в порядке, согласованном Джеком Салливаном.

«Ключевым моментом здесь является продолжение усилий по мирной повестке в конкретных временных рамках. На встрече обсуждались вопросы, связанные с переговорами по мирному договору, делимитацией границ, открытием транспортных линий, в том числе минами и пропавшими без вести, что является частью гуманитарной повестки дня», — отметил Хикмет Гаджиев.