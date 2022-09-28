В США видят позицию многих россиян и их нежелание участвовать в боевых действия. Штаты готовы давать этим людям убежище, они могут подавать документы.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Они показывают нам, что эта война, которую начал Путин, эта война, которую начал Кремль, непопулярна. Там есть люди, которые не хотят воевать, рисковать своей жизнью, умирать. Это четкое заявление от народа.

Мы верим, что вне зависимости от национальности они могут подавать на политическое убежище в США», — отметила Карин Жан-Пьер.

