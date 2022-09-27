Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с утверждением, что утечки газа на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» могла устроить Россия.

«Вероятно, это был акт саботажа. Вероятно, это сигнал со стороны России», — сказал он во вторник в эфире Польского телевидения, подчеркнув, что Польша ждет подтверждений этого предположения.

«Это нас сильно беспокоит. Это показывает, к каким средствам и механизмам способны прибегать россияне, чтобы еще больше дестабилизировать Европу», — утверждал Моравецкий.