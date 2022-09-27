Омбудсмен Сабина Алиева провела в Страсбурге встречу с генсеком Парламентской ассамблеи Совета Европы Деспиной Чацивасилиу и коснулась важности предоставления армянской стороной точных минных карт Азербайджану. Об этом говорится в сообщении Аппарата омбудсмена.

Алиева проинформировала о нарушениях прав человека, от которых страдает Азербайджан, и сказал, что жизненно важно быстро и полностью разминировать наши освобожденные территории. В этой связи С.Алиева указала на важность предоставления Арменией нашей стране точных минных карт и заявила, что этот вопрос был подчеркнут в отдельном докладе, адресованном международным организациям по этому вопросу.