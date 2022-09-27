В министерстве иностранных дел Польши заявили, что рекомендуют своим гражданам покинуть территорию России, следует из сообщения ведомства.

«Гражданам Польской Республики, находящимся на территории Российской Федерации, рекомендуется покинуть ее территорию коммерческими и частными средствами», – говорится в сообщении.

Также в МИД Польши рекомендовали гражданам республики отказаться от поездок в Россию в связи с происходящим в Украине и признанием российскими властями Польши недружественным государством.

Отмечается, что из-за сокращения числа дипломатов и консульского персонала Польши в России «возможность оказания прямой консульской помощи польским гражданам крайне ограничена».

Также польских граждан предупреждают, что «в случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных ситуаций эвакуация может оказаться значительно затрудненной или даже невозможной».