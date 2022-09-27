Власти Дании заявили, что рассматривают инцидент с утечкой газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» как намеренное действие. Как сообщило во вторник агентство Reuters, причиной утечек, по их мнению, являются взрывы.

«В настоящее время четкая оценка властей заключается в том, что это намеренные действия», — приводит агентство слова премьер-министра Дании Метте Фредериксен. При этом премьер отметила, что информации о том, кто является виновником инцидента, пока нет.