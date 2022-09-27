Вероятность применения Россией ядерного оружия не является слишком высокой, но к угрозам необходимо относиться серьезно. Об этом говорится в заявлении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

По его словам, Россия продолжает осуществлять эскалацию конфликта с Украиной, проводя псевдореферендумы, угрожая ядерным оружием и объявляя мобилизацию, поскольку это «приведет к еще большему количеству страданий».

«Любое применение ядерного оружия абсолютно неприемлемо, это изменит природу конфликта, и Россия должна знать, что о ядерной войне нельзя даже думать. Я не говорю, что очень велика вероятность того, что оно будет применено, но я говорю, что когда мы видим, что Россия и Путин снова и снова повторяют риторику о ядерном оружии, это то, что мы должны воспринимать серьезно», — подчеркнул Столтенберг.

Он подчеркнул, что применение ядерного оружия будет «иметь ряд последствий для России».