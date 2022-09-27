27 сентября президент Французской Республики Эммануэль Макрон позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Президент Франции проинформировал главу государства о состоявшейся 26 сентября встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за информацию. В ходе беседы состоялась дискуссия о столкновениях, произошедших на азербайджано-армянской границе. Президенты говорили о скором начале мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией.