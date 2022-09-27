Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил недовольство министром иностранных дел России Сергеем Лавровым из-за того, что он ушёл с заседания Совета Безопасности ООН. Он уверен, что на прошедшей в Нью-Йорке встрече глава российского МИД «как никто другой» должен был прислушаться к иностранным коллегам, написал Боррель в личном блоге.

Вместо этого Лавров, однако счёл нужным лишь произнести свою речь и покинуть зал, отметил глава внешнеполитической службы ЕС. Он вместе с тем назвал выступление Лаврова в Совбезе ООН «возмутительным», а его самого — «живущим в параллельной вселенной».

«Позиция министра иностранных дел России в Нью-Йорке подтвердила глубокое неуважение его страны к многосторонним институтам и миропорядку, основанному на правилах», – посетовал Боррель.