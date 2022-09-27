Правительство Украины на заседании во вторник, 27 сентября, приняло постановление, которым полностью запрещается вывоз товаров из Украины на таможенную территорию России.

Как сообщает Минэкономики, постановление будет действовать до прекращения или отмены военного положения и прекращения недружественных действий РФ против Украины.

Постановлением запрещается вывоз за пределы таможенной территории Украины товаров по внешнеэкономическим контрактам, торговой или страной назначения которых является РФ.

В ведомстве констатируют, что с начала войны экспорт товаров в Россию «де-факто» был остановлен. А сегодняшнее решение просто его закрепило на правовом уровне.