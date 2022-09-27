27 сентября состоялась церемония открытия учебного курса НАТО «Информационная база Концепции оперативных возможностей» (OCC E&F Database Training Course), проводимого в Азербайджане. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

На церемонии открытия почтили память шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность и независимость Азербайджана.

Затем персонал, участвующий в курсе, был ознакомлен с целями и условиями курса, а также задачами, которые предстоит выполнить.

Учебный курс продлится до 30 сентября.