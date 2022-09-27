Российские СМИ опубликовали первые результаты «референдумов» на захваченных территориях.

Самопровозглашенная «ДНР»: за «вхождение в состав России» — 98,05% голосов (по данным обработки 16,06% протоколов);

Самопровозглашенная «ЛНР»: за «вхождение в состав России» — 97,79% голосов(по данным обработки 14,07% протоколов);

Захваченная территория Запорожской области: за «вхождение в состав России» — 98% голосов (по данным обработки 20% протоколов);

Захваченная территория Запорожской области: за «вхождение в состав России» — 97,47% голосов (по данным обработки 12% протоколов).