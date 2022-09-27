Телекоммуникационная компания Beeline Казахстан с 5 октября прекращает трансляцию в республике 15 российских телеканалов, говорится на сайте компании.

«С 5 октября 2022 года на «TV Интернет Дома» и в сервисе BeeTV прекращается трансляция каналов: «Дом кино», «Победа», «О!», «Первый канал СНГ», «НТВ МИР», «Карусель International», «Россия 24», «Музыка Первого», «РТР Планета», «Время: далекое и близкое», «Телекафе», «Поехали», «Дом кино Premium HD», «Бобёр», «Россия К», — отмечается в сообщении.