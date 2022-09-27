Владимир Путин возглавил «народный рейтинг символов современной России», сообщает ВЦИОМ.

Путина «символом России» считают 28% опрошенных, на втором месте — министр обороны РФ Сергей Шойгу. Его «символом» считают 7% опрошенных. Замыкает тройку Лавров, его фамилию назвали 5% опрошенных.

При этом затруднились ответить на вопрос о символе настоящего — 56% опрошенных.

Главными символами России в прошлом для россиян стали Александр Пушкин, Петр Первый и Иосиф Сталин (21%, 20%, 17%). По 8% опрошенных считают символом прошлого Ленина и Ломоносова, далее идут Екатерина Вторая, Достоевский, Толстой и Чайковский.