На прошлой неделе на основе письменного обращения Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики в Центр аналитической экспертизы (ЦАЭ), была проведена экспертиза препаратов «Fatzorb»,«Lipotrim», «Сексуальная фигура» и «Жира блокатор». По информации, предоставленной пресс-службе ЦАЭ Лабораторией экспертизы и контроля качества медицинских и фармацевтических препаратов Центра, в ходе проведения экспертизы обнаружено вещество «сибутрамин».

По Закону Азербайджанской Республики № 180-VQ от 18 марта 2016 года об утверждении «Списков сильнодействующих веществ и их зольности, а также списков ядовитых веществ», данное вещество входит в список сильнодействующих веществ. Следует отметить, что cибутрамин – анорексигенное вещество, повышающее чувство сытости, является производным амфетамина. Относится к группе препаратов, применяемых для лечения ожирения, и используется в комплексной поддерживающей терапии больных с избыточном весом. В странах Евросоюза использование сибутрамина было прекращено в 2010 году после результатов исследований Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) о рисках побочных эффектов препарата c субитрамином.

ЕМА также потребовало от производителей указать в инструкции по применению, что сибутрамин запрещен к применению у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сибутрамин также включен в список запрещенных веществ Всемирным антидопинговым агентством.

Кроме того, в период с 1 по 22 сентября Лабораторией экспертизы и контроля качества медицинских и фармацевтических препаратов проведен анализ пищевых добавок с биологической активностью, одноразовых шприцев от медицинских изделий и образцов, полученных на основании писем из других учреждений при ввозе и процедуре регистрации лекарственных средств.

При ввозе лекарственных средств были проанализированы 1750 лекарственных средств, несоответствий в результатах выявлено не было. Проанализировано 261 образца пищевых добавок с биологической активностью. В ходе анализа установлено соответствие показателей качества 244 наименований БАД документам, предоставленным производителем, и выявлено в 17 БАД несоответствие показателей качества, указанных в документах, предоставленных производителем.