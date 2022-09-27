Урожай зерна в России в этом году побьет рекорд, заверил президент России Владимир Путин.

Глава РФ подчеркнул, что «по оперативным данным урожай обещает быль достойным». и так же напомнил, что уже обмолочено 138,7 миллиона тонн зерна.

«Это примерно на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. По оценкам экспертов, суммарный сбор зерна может составить 150 миллионов тонн. Вот мы говорили, 140, 145, потом 147, сейчас уже предварительная оценка 150. А пшеница — порядка 100 миллионов тонн. Это станет рекордным значением за всю историю России», — сказал Путин.

Помимо этого, он отметил необходимость наращивать производство качественной доступной сельхозпродукции для внутреннего рынка и на экспорт.

Он напомнил, что сентября правительством была утверждена Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса до 2030 года, основной задачей которой является обеспечение развития сельского хозяйства и пищевой промышленности как современных динамичных отраслей.

Эти задачи, по словам президента, направлены на надежное обеспечение продовольственной безопасности России сегодня и в долгосрочной перспективе.