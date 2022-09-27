27 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили мечеть Юхары Говхар Ага в Шуше, ознакомились с проводимыми здесь работами по реконструкции и реставрации.

Об этом сообщает пресс-служба президента.