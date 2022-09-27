27 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили мечеть Юхары Говхар Ага в Шуше, ознакомились с проводимыми здесь работами по реконструкции и реставрации.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
27 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили мечеть Юхары Говхар Ага в Шуше, ознакомились с проводимыми здесь работами по реконструкции и реставрации.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
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