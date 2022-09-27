Делегация Минюста Швеции 5-6 октября посетит Турцию. Стороны проведут переговоры об экстрадиции из Швеции лиц, которых Турция обвиняет в терроризме. Об этом сообщил министр юстиции Турции Бекир Боздаг.

Напомним, экстрадиция является одним из условий Турции для вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

«Переговоры об экстрадиции из Швеции и Финляндии продолжаются. Ожидаем, что Швеция и Финляндия выдадут Турции членов FETÖ и РПК в рамках меморандума по членству в НАТО», — сообщил журналистам Боздаг.

Боздаг также добавил, что турецкая делегация отправиться для переговоров в Финляндию по аналогичной теме.