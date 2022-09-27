Глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури заявил, что не видит причин для закрытия таможенно-пропускного пункта «Казбеги — Верхний Ларс» на границе с Россией.

Во вторник глава ведомства заявлял, что ТПП на грузино-российской границе работает на пределе из-за большого наплыва людей, желающих попасть в республику.

«Российские граждане всегда приезжали в Грузию. Они будут приезжать и сейчас. Почему нужно ограничивать их въезд прямо сейчас? Они приезжали и в больших масштабах, и господин [Михаил] Саакашвили в 2011 году встречал их и раздавал по бутылке вина, приглашая в страну», — сказал он во вторник журналистам.