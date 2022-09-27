Мы не допустим, чтобы враг еще раз поднял голову и вновь создал угрозу для нас, заявил президент Ильхам Алиев.

«Если мы увидим это, то немедленно начнем действовать. Уверен, что необходимости в этом не будет. Потому что растущая мощь нашей страны, в том числе, ее военная сила, являются гарантами нашей независимости, спокойной жизни. Еще раз выражая упокоения душам шехидов, должен отметить, сказать, что их светлая память будет вечно жить в сердцах азербайджанского народа», — подчеркнул глава государства.

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Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки с президентом Ильхамом Алиевым в Физулинский район.

«День памяти. Физулинский район. 27.09.2022» — подписана публикация.

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили мемориальный обелиск в селе Гараханбейли Физулинского района, посвященный 27 сентября – Дню памяти, и возложили цветы.

Затем Алиевы в 12:00 в связи с Днем памяти минутой молчания почтили память шехидов Отечественной войны.