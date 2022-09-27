Президент РФ Владимир Путин объявит о присоединении оккупированных территорий Украины 30 сентября, сообщает разведка Великобритании.

Такое заявление Путин может сделать во время обращения к палатам российского парламента.

«Российские лидеры надеются, что любое объявление о присоединении территорий будет воспринято как оправдание «специальной военной операции» и укрепит патриотическую поддержку конфликта», — сообщает разведка.

Но эти цели «вероятно, будут подорваны растущей внутренней осведомленностью о недавних неудачах России на поле боя и беспокойством по поводу частичной мобилизации».