По его словам, в этой непростой ситуации надо в первую очередь проявить гуманность, терпение и организованность. «У нас нет ни кризиса, ни паники. Правительство должно выполнять свою работу. Приезжим из-за рубежа будет оказываться помощь, но они не получат никаких преференций. Вся работа должна осуществляться в соответствии с законом и нашими обязательствами», — отметил Токаев.

При этом президент Казахстана отметил, что территориальная целостность государств должна быть незыблема. «Это ключевой принцип. Я всегда говорил об этом открыто и четко на международной арене. Не случайно в своем недавнем выступлении с самой высокой трибуны ООН я вновь заявил об этом», — добавил лидер республики.