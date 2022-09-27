Казахстан проведет переговоры с РФ в связи с ростом числа прибывающих россиян. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
«В последнее время в Казахстан приезжает много людей из России. Большее число их вынуждены уезжать из-за безвыходной ситуации. Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос. Я поручил правительству принять необходимые для этого меры. Тем, кто приезжает из-за рубежа, мы будем оказывать помощь, но они не получат никаких преференций», — отметил Токаев.
По его словам, в этой непростой ситуации надо в первую очередь проявить гуманность, терпение и организованность. «У нас нет ни кризиса, ни паники. Правительство должно выполнять свою работу. Приезжим из-за рубежа будет оказываться помощь, но они не получат никаких преференций. Вся работа должна осуществляться в соответствии с законом и нашими обязательствами», — отметил Токаев.
При этом президент Казахстана отметил, что территориальная целостность государств должна быть незыблема. «Это ключевой принцип. Я всегда говорил об этом открыто и четко на международной арене. Не случайно в своем недавнем выступлении с самой высокой трибуны ООН я вновь заявил об этом», — добавил лидер республики.
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