В России может появиться новый федеральный округ — Крымский. В его состав войдут Крым, т.н. «ЛНР», «ДНР», Запорожская и Херсонская области, пишут «Ведомости».

Полпредом нового федерального округа может стать экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, сообщили источники.

Собеседник, близкий к администрации президента, сказал, что решение по Рогозину будет принято в ближайшее время. Для управления новыми территориями после их присоединения нужен политический тяжеловес, отметил он, назвав ситуацию вокруг референдумов непростой.

Другой близкий к администрации президента собеседник объяснил возможное назначение Рогозина полпредом президента в новом ФО тем, что там «большой фронт работ», а его до сих пор не назначили на федеральную должность.