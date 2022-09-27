Взрыв прогремел в турецком городе Мерсин возле здания местной полиции.

Перед взрывом в здание пытались проникнуть трое неизвестных под видом сотрудников — мужчина и женщина передвигались пешком, еще одна женщина – подъехала к участку на автомобиле. При попытке задержания началась перестрелка.

По сообщениям СМИ, в авто находилась смертница, пытавшаяся заехать на территорию участка. У нее была взрывчатка. Мужчина задержан, другой женщине удалось сбежать.

По сообщениям Life Shot, трое террористов открыли огонь по полицейскому участку. После чего нападавшие привели в действие взрывное устройство. Один вооруженный террорист был задержан сотрудниками полиции.

Местные власти обвинили Рабочую партию Курдистана (РПК) в нападении.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что один полицейский погиб, другой тяжело ранен и находится в больнице. Известно, что один из террористов задержан.