Начальник Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-полковник Эльчин Гулиев рассказал в интервью официальной прессе, сколько армянских целей было поражено беспилотниками ГПС.

«В результате применения в Отечественной войне беспилотных летательных аппаратов Государственной пограничной службы (ГПС) «Хароп», «Гузгун» и «Гермес» была обезврежена стратегически важная боевая техника противника, зенитно-ракетные комплексы, в том числе 8 ракетных комплексов С-300, танки, боевые бронемашины, командно-контрольные пункты, в общей сложности 290 целей противника», — сказал Эльчин Гулиев.

«Во время освобождения от врага высоты Бартаз в Зангиланском районе наши оперативники уничтожили атакующий их военный самолет противника «Су-25». Благодаря беспилотным летательным аппаратам, которые полностью господствовали в воздухе и на поле боя, военная мощь, на которую враг полагался в течение многих лет, превратилась в металлолом. В ходе этих боевых действий был сформирован уникальный военный опыт совместного боевого применения БПЛА «Хароп» и «Байрактар-ТБ2», — сказал начальник ГПС.