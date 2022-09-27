Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление по поводу 27 сентября — Дня памяти.

«Сегодня исполнилось два года с момента предпринятых в 2020 году Вооруженными силами Азербайджанской Республики ответных мер по предотвращению очередной военной провокации со стороны вооруженных сил Республики Армения.

Эти меры, положившие начало 44-дневной Отечественной войне, были осуществлены в рамках права на самооборону и в полном соответствии с международным гуманитарным правом с целью предотвращения очередной военной агрессии Армении и обеспечения безопасности гражданского населения.

Отечественная война положила конец почти 30-летней агрессии Армении против Азербайджана, обеспечила территориальную целостность Азербайджана, восстановила фундаментальные права почти миллиона азербайджанцев. Азербайджан самостоятельно обеспечил выполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН от 1993 года.

Азербайджан является инициатором нормализации отношений с Арменией на основе строгого соблюдения принципов международного права, в частности суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ. Мы призываем Армению уважать эти фундаментальные принципы, соблюдать свои международные обязательства во имя обеспечения мира, безопасности и благополучия в регионе. Армении, наконец, необходимо прекратить имитацию переговоров и предпринять реальные, конструктивные шаги. Другой альтернативы мирному развитию региона нет.

С глубоким уважением и почтением чтим память всех шехидов, отдавших свои жизни за независимость, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана 27 сентября, который отмечается в нашей стране распоряжением президента Азербайджана как День памяти», — говорится в заявлении.