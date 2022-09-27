Начальник Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковник Эльчин Гулиев рассказал в интервью официальной прессе о боевых задачах, которые во время Отечественной войны поставил перед пограничниками Главнокомандующий Вооруженными Силами Ильхам Алиев.

«В сентябре 2020 года Главнокомандующий Вооруженными Силами Ильхам Алиев поставил боевую задачу нашим ВС начать контрударные действия с целью воспрепятствования боевой деятельности ВС Армении и обеспечения безопасности гражданского населения.

Государственная пограничная служба, получив боевой приказ, немедленно мобилизовала все свои силы и средства. Первоначально азербайджанские пограничники должны были начать боевые действия со стороны Кельбаджара. После начала боев президент Ильхам Алиев изменил направление нашего наступления и приказал двигаться вдоль границы и вдоль реки Араз.

Выполняя этот приказ нашего Верховного главнокомандующего, мы освободили от оккупации большую территорию от линии соприкосновения на территории Физулинского района до государственной границы с Арменией», — отметил Эльчин Гулиев.