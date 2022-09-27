В ответ на провокации, совершенные Арменией на границе с Азербайджаном 13-14 сентября, уничтожены 2 зенитно-ракетных дивизиона «С-300» противника, 2 пункта управления комплексом «S-125″ с боевыми комплектами, радиолокационная система Р-18», РЭБ R-330 «Jitel» и антенно-усилительные устройства.

Об этом в интервью официальной прессе заявил начальник Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана генерал-полковник Эльчин Гулиев.

Как отметил глава ГПС, в результате точных ударов был уничтожен склад военных боеприпасов противника, а пожар на этой военной базе часами сопровождался взрывами ракет и боеприпасов.